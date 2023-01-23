Цена нефти марки Brent поднялась до $89 за баррель впервые с 1 декабря

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $89 за баррель впервые с 1 декабря 2022 года. Это следует из данных торгов в понедельник, 23 января.

По данным на 19:12 мск, стоимость Brent росла на 1,67% — до $89,09 за баррель. Позже, к 19:16 мск, цена Brent остановилась на уровне $88,87 за баррель.

В это же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале вырос до $82,35 за баррель.

Ранее в этот день цена нефти марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE превысила $88 за баррель впервые с 5 декабря. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года вырос до $82,07 за баррель.

Тогда же специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов заявил «Известиям», что основной причиной роста цен на нефть марки Brent стало открытие экономики Китая, что может влиять на увеличение спроса на сырье.

Также, по его словам, действующий потолок цен на нефть из России может привести к сокращению объемов нефти на мировом рынке, что также будет способствовать повышению стоимости бочки нефти.

До этого, 10 января, в прогнозе ведущих аналитиков банков Уолл-стрит, опубликованном в бюллетене Energy Source, сообщалось, что в ближайшие месяцы цены на нефть могут вырасти выше $100 за баррель.