Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины

Россия после слов экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского получила официальные подтверждения о том, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начале спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Какие потрясающие откровения поборников международного права вылезают каждый день. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии специальной военной операции России», — указала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала прозвучавший ранее в этот день ответ Сикорского на вопрос журналистов радиостанции Zet о том, верит ли он, что правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость») в какой-то момент думало о разделе территории соседней страны. Экс-глава МИД Польши отметил, что, по его мнению, такие колебания имели место в первые десять дней конфликта, «когда мы все не знали, как он пойдет, и, возможно, Украина рухнет».

«Мы, собственно, об этом и говорили. Только не было официальных подтверждений. А теперь есть», — заметила представитель российского МИДа.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг планы о разделе страны. Он отметил, что Сикорский должен взвесить свои слова и отозвать эти «позорные заявления».

Ранее, 13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что после начала специальной военной операции России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

12 января сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» не исключила, что Польша под видом оказания военной помощи может ввести туда свои войска. Варшава сделает всё для того, чтобы использовать политический хаос на Украине в своих целях и «откусить» часть территории, добавила она.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 4 ноября заявлял, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного.