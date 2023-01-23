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Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины

Захарова: Россия получила подтверждения о намерениях Польши забрать часть Украины в ходе начала СВО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Россия после слов экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского получила официальные подтверждения о том, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начале спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом 23 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Какие потрясающие откровения поборников международного права вылезают каждый день. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии специальной военной операции России», — указала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала прозвучавший ранее в этот день ответ Сикорского на вопрос журналистов радиостанции Zet о том, верит ли он, что правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость») в какой-то момент думало о разделе территории соседней страны. Экс-глава МИД Польши отметил, что, по его мнению, такие колебания имели место в первые десять дней конфликта, «когда мы все не знали, как он пойдет, и, возможно, Украина рухнет».

«Мы, собственно, об этом и говорили. Только не было официальных подтверждений. А теперь есть», — заметила представитель российского МИДа.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг планы о разделе страны. Он отметил, что Сикорский должен взвесить свои слова и отозвать эти «позорные заявления».

Ранее, 13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что после начала специальной военной операции России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

12 января сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» не исключила, что Польша под видом оказания военной помощи может ввести туда свои войска. Варшава сделает всё для того, чтобы использовать политический хаос на Украине в своих целях и «откусить» часть территории, добавила она.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 4 ноября заявлял, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного.

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