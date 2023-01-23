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Поезда задерживаются на фиолетовой ветке московского метро
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Поезда задерживаются на фиолетовой ветке московского метро

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Фото: агенство городских новостей «Москва»
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В Москве в понедельник, 23 января, на Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовой ветке) метро задерживаются поезда.

Отмечается, что поезда ходят с интервалом в 15–20 минут, передает Telegram-канал «Московские новости».

Причины задержки пока не уточняются.

Ранее, 20 января, также сообщалось об увеличении интервала движения поездов на фиолетовой линии московского метро после падения человека на пути на станции «Котельники». На участке между станциями «Жулебино» и «Котельники» некоторое время поезда не ходили совсем. Уточнялось, что упавший погиб.

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