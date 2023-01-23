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Премьер Польши Моравецкий опроверг сообщения о планах Варшавы по разделу Украины

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг 23 января достоверность заявления своего предшественника Радослава Сикорского о том, что Варшава вынашивает план по разделу Украины.

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«Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны», — написал он на своей странице в Twitter.

С соответствующим заявлением Сикорский выступил в эфире радио ZET ранее в этот день. Он сказал, что польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) думала насчет раздела Украины в начале российской спецоперации по защите Донбасса.

12 января сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди также не исключила в беседе с «Известиями», что Польша под видом оказания военной помощи может ввести туда свои войска. По ее мнению, Варшава сделает всё, чтобы использовать политический хаос на Украине в своих целях и «откусить» часть ее территории.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась.

А в конце октября обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галас указал, что на сегодняшний день Варшава находится в состоянии ожидания, когда может «приступить к решительным действиям». По его мнению, после того как Россия восстановит свои исторические границы, Польша и начнет реализовывать свой план по разделу Украины.

Журналист пояснил, что Варшава, оперируя тем, что «РФ станет на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО», введет на территорию Западной Украины свою армию под видом миротворческого контингента. После этого под любым предлогом польская партия PiS уже может провести референдум о присоединении к стране западных территорий Украины.

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