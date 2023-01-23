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Медведев призвал устранить антигосударственные силы из политической сферы
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Медведев призвал устранить антигосударственные силы из политической сферы

Медведев заявил о необходимости устранения антигосударственных политических сил в России
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Политические силы, ведущие антигосударственную риторику, должны быть устранены с политического ландшафта страны. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в понедельник, 23 января.

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Он отметил, что возглавляемая им партия может помочь патриотически настроенным силам в выстраивании диалога с зарубежными партиями.

«В том, что касается зарубежной работы, такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны. Там не зря считают, что политические силы, которые пытаются занимать какую-то антигосударственную политику, в целом должны быть устранены из политического ландшафта», — сказал Медведев, выступая на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».

Он добавил, что для этой работы можно использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений, а также иных форм межпартийного диалога.

Так же в понедельник зампреда Совбеза РФ назвал борьбу с циничной линией Запада задачей российских дипломатов. По его словам, институты мировой дипломатии, прежде всего Организация Объединенных Наций (ООН), сейчас переживают серьезный кризис, превратившись в поле боя против РФ.

Он добавил, что для давления на Россию в ход идут и экономические меры, и шантаж, и подкуп политических элит. И в прошедшем 2022 году стало ясно, с какими странами РФ можно взаимодействовать, а с кем ей договариваться не о чем.

Ранее, в конце декабря 2022 года, Медведев заявил, что возвращение «предателей» в РФ, которые ранее покинули страну, возможно только в случае их публичного раскаяния, амнистии или помилования. Как указал политик, уехавшие из России соотечественники ежедневно желают гибели оставшимся в стране, считая их «людьми низшего сорта», поскольку те борются с украинским нацизмом.

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