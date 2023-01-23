Пожар в особняке XIX века на Страстном бульваре в Москве потушен
Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном особняке Сергея Елагина постройки конца XIX века в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник, 23 января.
Представитель ведомства рассказала агентству городских новостей «Москва», что в результате возгорания никто не пострадал.
Ранее в этот день «Известия» писали, что было выявлено возгорание личных вещей в подвальном помещении одноэтажного здания. Все находившиеся в здании люди эвакуировались до прибытия пожарных.
В здании 1898 года постройки находится современный бар, несколько магазинов, а также офисные помещения, сообщается на сайте kp.ru.