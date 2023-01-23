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В Москве заочно арестован гендиректор «Лукоморья» Лукашевский

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тверской суд Москвы в понедельник, 23 января, заочно арестовал гендиректора компании по производству рыбных консервов ТПК «Лукоморье» Дмитрия Лукашевского по делу о неуплате налогов, рассказал корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — огласил решение судья.

Таким образом, Лукашевский арестован на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Адвокат обратила внимание на то, что обвиняемый не скрывался, не уклонялся от явки к следователю. Уточняется, что Лукашевский покинул страну еще осенью 2021 года.

Адвокат указала, что налоговая недоимка постепенно гасится в добровольном порядке. Однако назвать сумму долга корреспонденту «Известий» сторона защиты отказалась, сославшись на то, что у нее нет полномочий комментировать какую-либо информацию.

Как ранее отметили в пресс-службе Тверского суда, генеральный директор «Лукоморья» Дмитрий Лукашевский и владелец компании Сергей Лукашевский не платили налоги с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017-го. Аналогичное ходатайство следствия просят удовлетворить и в отношении Сергея. Суд рассмотрит ходатайство 25 января.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). По данной статье грозит до шести лет лишения свободы.

Компания «Лукоморье» основана в 1999 году. 19 января Лукашевские были объявлены в международный розыск.

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