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Экс-советник Кучмы заявил о новой победе Путина

Экс-советник Кучмы Соскин: отказ Германии поставлять Leopard стал новой победой Путина
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин снова одержал победу над западными лидерами. Об этом в понедельник, 23 января, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, о победе российского лидера говорит отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Украине.

«Рамштайн провалился. <...> Практически Путин подчинил себе всех», — сказал он на видео, опубликованном в его YouTube-канале.

Соскин отметил, что западные политики только на словах поддерживают Украину, а на самом деле предают ее нежеланием поставлять вооружение. По его словам, США и их союзники получают большую прибыль от военных действий в Европе.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

В свою очередь газета Süddeutsche Zeitung написала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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