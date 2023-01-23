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МИД Эстонии ответил на решение России о понижении уровня дипотношений

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал 23 января решение Москвы понизить уровень дипломатических отношений с Таллином. В интервью порталу ERR он заявил, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть республику ровно до такого же числа, как и посол Эстонии Маргус Лайдре Россию.

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«Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим», — сказал министр.

Рейнсалу также заявил, что призовет страны — члены Евросоюза придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому число дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.

Россия приняла соответствующее решение ранее в понедельник. В МИДе объяснили, что оно было принято на фоне недружественной политики балтийской республики. В этот же день внешнеполитическое ведомство вызвало посла Эстонии, где ему был заявлен решительный протест и дана рекомендация покинуть Россию до 7 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение заслуженным по отношению к Эстонии.

После этого Латвия в знак солидарности с Эстонией приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля. Глава МИД республики Эдгар Ринкевичс заявил, что Рига требует от Москвы действовать соответствующим образом.

11 января Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

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