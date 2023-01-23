Названы причины волнения политиков ЕС в связи с американским законом IRA

Основная причина для волнений политиков в Европе в связи с американским законом о снижении инфляции (IRA, Inflation Reduction Act) заключается в том, что США, приняв его, не только борются с инфляционным давлением, но и за счет налоговых льгот защищают местных производителей электрокаров от конкуренции со стороны компаний из ФРГ и Франции, рассказал «Известиям» 23 января старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов.

«Администрация (президента США Джо. — Ред.) Байдена оказалась зажатой между своими целями в области внутренней политики и интересами некоторых из своих ближайших союзников, к которым относится Германия и Франция», — отметил эксперт.

Аналитик объяснил, что IRA, в числе прочего, устанавливает основные правила для новых субсидий на электрокары. Закон подразумевает значительные налоговые льготы для компаний, которые производят электрокары в Соединенных Штатах Америки с использованием американских комплектующих, а также налоговые льготы (скидки) для покупателей на территории США, уточнил он.

«Ключевая причина для волнений чиновников в Евросоюзе (ЕС) заключается в том, что США этим законом не только борются с инфляционным давлением, возникающим из-за отсутствия достаточных производственных мощностей для удовлетворения спроса на чистую энергию и EV, но и за счет налоговых льгот защищает внутренних производителей электрокаров (к примеру, Tesla) от конкуренции со стороны немецких и французских компаний (BMW, Mercedes, Volkswagen, Renault и т.д.)», — объяснил Денисламов.

Как он напомнил, некоторые европейские политики считают, что IRA является протекционистским и нарушает правила Всемирной торговой организации.

«В СМИ широко обсуждается проблема того, что если европейские автопроизводители действительно будут испытывать трудности с продажей электрокаров в США, то ограниченная выручка приведет к проблемам с инвестициями и созданием рабочих мест в Европе», — сказал он.

Эксперт привел в пример шведского производителя батарей для электрокаров Northvolt, который рассматривает возможность строительства следующего завода в Германии или США. Главный исполнительный директор компании Питер Карлссон сказал Financial Times в ноябре, что IRA «переместил инвестиционный импульс из Европы в США». Азиатские аккумуляторные компании так же рассматривают возможность перемещения инвестиций в Соединенные Штаты Америки.

«Ответ на американский закон может подразумевать скоординированное между европейскими странами аналогичное стимулирование «зеленых» инвестиций, поддержку EV и других инициатив с целью снижения выбросов CO2. Однако согласование «ответного акта» может занять много времени, при этом потенциальный закон должен предотвращать риски раскручивания торговой войны — эффекта, крайне нежелательного для Европы», — заключил Денисламов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Берлин и Париж намерены предпринять меры в ответ на американский закон о снижении инфляции.

В Белом доме 16 августа 2022 года сообщили о том, что американский лидер подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией, который одобрил конгресс. В том числе документ предусматривает выделение государственных субсидий в размере почти $370 млрд на поддержку зеленых отраслей экономики США, а также налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в Америке.