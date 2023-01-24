Финт ушами: «Чебурашка» может собрать 7 млрд рублей

Вопреки прогнозам посещаемость кинотеатров не обрушилась после окончания каникул. Эксперты уверены: причина тому — «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. За уикенд число зрителей составило 3,5 млн человек, из них 2,4 млн пришли смотреть именно фильм про ушастого героя. Установив новый рекорд по общим сборам, семейная картина продолжает лидировать на отечественном рынке и, по прогнозам, может собрать до 7 млрд рублей. «Известия» подводят итоги выходных.

Замедлился, но не сдает позиции

Кино остается популярным досугом у россиян, хотя и наблюдается снижение показателей. По данным ЕАИС, в прошедший уикенд лидер проката «Чебурашка» собрал 724 млн рублей. Это на 110 млн меньше, чем в период с 12 по 15 января. За один сеанс картина теперь зарабатывает 16,6 тыс. вместо 23,6 тыс. рублей. Также уменьшилось среднее число зрителей — с 79 до 56. Зато самих сеансов стало больше — с 35 до 43 тыс.

Как считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, интерес зрителей к походам в кино не стихает именно из-за этого фильма.

— «Чебурашка» перезагрузил российский прокат. Мы видим рекордные результаты не только в деньгах, но и в количестве посмотревших картину. Это уже 16 млн человек. При этом и другие киноленты работают достойно. В прокате идет еще десять фильмов, просто за миллиардными сборами они не столь заметны. С прошлого уикенда начали расти показатели московских залов. Многие столичные зрители вернулись после праздников, — поделилась с «Известиями» Ольга Зинякова. — А поскольку «сарафан» у «Чебурашки» великолепный, некоторые даже ходят по несколько раз. Падение в прошлый уикенд минимальное. Это действительно феноменальный успех.

Общие сборы фильма Дмитрия Дьяченко 22 января преодолели отметку 5 млрд и сейчас составляют 5,1 млрд. Поскольку прокат фильма продолжится и в феврале, «Чебурашке» однозначно покорится планка в 6 млрд, уверена Ольга Зинякова. Но он достоин и 7 млрд, отметила она.

Предыдущим рекордсменом отечественного проката был «Аватар» Джеймса Кэмерона, вышедший в 2009 году и заработавший 3,5 млрд рублей. Картина удерживала первое место в течение 12 лет.

Инопланетяне обошли шпионов

Согласно ЕАИС, на втором месте по сборам за прошедший уикенд обосновалась «Операция «Фортуна»: искусство побеждать». Показатели картины Гая Ричи тоже стали чуть ниже: она заработала 130 млн вместо прежних более чем 200 млн (за период с 12 по 15 января). Уменьшилось и общее количество сеансов — с 26 тыс. до 16 тыс. А вот среднее количество зрителей на один сеанс осталось почти на том же уровне — 19 человек против 20. В общем, несмотря на снижение ажиотажа, зрители продолжают ходить и на Гая Ричи.

— В нашей сети картина работает отлично. В целом по рынку ее потенциал выше. Но сейчас фильмы работают иначе, чем в 2021 году, — «в длину». Поэтому Гай Ричи продолжит собирать, — объяснила Ольга Зинякова.

Новый боевик Гая Ричи занимает вторую позицию только по официальным данным. По пиратским показам «Аватара», например, точных цифр нет. По данным ЕАИС, третье и четвертое места заняли короткометражные фильмы «Три добрых дела» (68,7 млн) и «Комментатор» (56,6 млн).

Также не выходят из топа по сборам «Быстрые свидания» и «Мужчины не плачут». Но, судя по всему, за ними скрывается «Аватар: Путь воды». Такую версию выдвинуло отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика», указав, что голливудский блокбастер демонстрируют зрителям в качестве «предсеансового обслуживания». Чтобы узнать примерные сборы нового «Аватара», издание объединило цифры короткометражных фильмов. За период с 12 по 15 января блокбастеру Джеймса Кэмерона приписывают около 190 млн. Сейчас по той же методике получается примерно 157 млн рублей, что больше, чем у «Операции «Фортуна». Что же касается числа зрителей на сеанс, то по этому показателю «Аватар» вне конкуренции: в среднем на один показ приходит 90 человек. Результат объясним: не все кинотеатры рискуют участвовать в сомнительной с точки зрения закона схеме, спрос же велик.

Впрочем, основные надежды прокатчиков всё равно связаны с отечественным кино, и успех «Чебурашки» стал знаковым событием для российского кинопроката. Как считает Ольга Зинякова, фильм показал реальный потенциал рынка, но в обозримом будущем нет картин, которые было бы уместно сравнивать с лентой Дьяченко.

— «Чебурашка» показывает пример работы полностью отечественного бренда, ведь после показа самого фильма герой идет в народ — появляется мерч и дополнительная связь с аудиторией, формирование ожидания и задел на франшизы, — добавила она.

В перспективе стоит ожидать появления на киноэкране других знаковых персонажей «Союзмультфильма», полагает эксперт.