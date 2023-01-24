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Минобороны РФ показало кадры работы БЛА «Орлан-10» в зоне СВО

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Фото: РИА Новости
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Министерство обороны России продемонстрировало боевую работу расчета многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, которые применяются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

БЛА «Орлан-10» выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

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«У нас есть полчаса на сборку данного аппарата, чтобы выполнять боевую задачу на территории противника», — рассказал российский военнослужащий.

Беспилотники «Орлан-10» регулярно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацгруппировок, которые, прикрываясь мирными жителями как живым щитом и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

«Работают «Орланы» круглые сутки. И их операторы тоже», — отметили в Министерстве обороны.

Для поиска целей и их распознавания БЛА оборудованы различными оптическими приборами и тепловизором.

«Орлан» переносится в контейнере. Взлетать может с любого места, где можно установить стартовую катапульту. Как только цель обнаружена, координаты передают командованию и по ней открывает огонь артиллерия», — уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, с использованием беспилотников осуществляется наблюдение за перемещением военной техники, которое маскируется командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника. БЛА активно применяются с самого начала СВО, они зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

«БЛА наведут на цель, проконтролируют поражение, заметят подход резервных частей противники. И уже не раз случалось, когда БЛА, сопровождая колонну, вовремя предупреждали о засадах и спасали жизни товарищей», — заявили в Министерстве обороны РФ.

15 января Минобороны РФ показало боевую работу расчета станции помех подразделения радиоэлектронной борьбы Западного военного округа.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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