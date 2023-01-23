Медведев назвал борьбу с циничной линией Запада задачей дипломатов РФ

Линии циничной политики Запада нужно препятствовать, и это на сегодняшний день является основной задачей российской дипломатии. Об этом 23 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что институты мировой дипломатии, прежде всего Организация Объединенных Наций (ООН), сейчас переживают серьезный кризис, превратившись в поле боя.

«Причем наши противники пытаются заручиться большим количеством голосов в поддержку абсолютно антироссийских инициатив. Задача нашей дипломатии остается в том, чтобы препятствовать этой циничной линии западных стран», — подчеркнул Медведев на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».

Он добавил, что для давления на Россию в ход идут и экономические меры, и шантаж, и подкуп политических элит. И в прошедшем 2022 году стало ясно, с какими странами РФ можно взаимодействовать, а с кем ей договариваться не о чем.

«В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе. То есть с кем мы готовы дальше строить доверительные и взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем», — указал политик.

Надежными партнерами России на сегодня является ряд государств, которые имеют ключевое экономическое и политическое значение, заметил Медведев.

Он также добавил, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденной и крайней мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов. Так как в мире сложилась такая ситуация, когда он вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны.

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт, в который вступили западные страны с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий. Это война, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское, указал глава МИД РФ.

Днем ранее Медведев заявил, что в мире может появиться военный альянс из государств, которые недовольны политикой США. По его мнению, переговоры союзников по НАТО, прошедшие на военной базе Рамштайн, показали, что Запад намерен продолжить изматывать Россию.

20 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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