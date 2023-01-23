Швеция и Финляндия отвергли запросы Турции по борьбе с терроризмом

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 23 января заявил, что Стокгольм и Хельсинки отвергают запросы Анкары в сфере борьбы с терроризмом.

Он отметил, что Швеция и Финляндия хотят сотрудничать с НАТО, а Турция ждет от этих стран содействия в борьбе с терроризмом.

«Они запрашивают у нас поддержку для обеспечения своей безопасности, однако наши запросы в сфере борьбы с терроризмом отвергают», — приводит слова министра телеканал Haber Turk.

Он отметил, что ждет от «Финляндии и Швеции демонстрации могущества и выполнения обязательств».

По его словам, Анкара не станет препятствовать вступлению стран в НАТО, если они будут следовать договоренностям.

При этом на прошлой неделе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассуждал о возможности вступления в НАТО отдельно от Швеции. По его словам, такой сценарий осложнил бы оборону страны.

В конце декабря 2022 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу указал, что Швеция бездействует в вопросе выдачи террористов, что является препятствием для вступления страны в НАТО.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия, а также Швеция подали в мае, вскоре члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.