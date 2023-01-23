В Германии предъявлено обвинение планировавшим госпереворот гражданам

В ФРГ выдвинуто обвинение в отношении пяти членов террористической группы, которые планировали осуществить государственный переворот, а также похитить министра здравоохранения Карла Лаутербаха и отключить электричество по всей территории страны. Об этом сообщила 23 января государственная прокуратура Германии.

«Обвиняемые обоснованно подозреваются в том, что они основали внутригерманское террористическое объединение», — говорится в сообщении прокуратуры.

В деле фигурируют граждане ФРГ Свен Б., Михаэль Х., Томас К., Томас О. и Элизабет Р. Как установили следователи, подозреваемые придерживаются идей Reichsbürger («Граждане Рейха»), которые не признают нынешнее правительство и демократические порядки, а считают допустимой только форму правления времен кайзеровской Германии. Они сформировали группировку с середины января 2022 года.

«Группировка, поставившая перед собой цель с применением насилия, и по крайней мере мирившаяся с возможными жертвами, ввести страну в условия, близкие к гражданской войне, тем самым желая привести к падению федерального правительства и парламентарной демократии», — сообщили в ведомстве.

Указано, что обвиняемые были арестованы 13 апреля 2022 года и с тех пор находятся под стражей.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордера на арест 23 человек, также подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди арестованных — россиянка Виталия Б. Кроме того, в Италии и Австрии по данному делу арестованы два гражданина ФРГ, начат процесс их передачи Германии.

За два дня до этого полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций. Правые экстремисты планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.