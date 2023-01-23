В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО

Польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) думала насчет раздела Украины в начале специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 23 января, заявил бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский в эфире радио ZET.

Ему задали вопрос, верит ли он в то, что в партии задумывались о разделе Украины. В ответ Сикорский подчеркнул, что сомнения были в первые 10 дней СВО.

«Когда мы все не знали, как [конфликт] пойдет и, возможно, Украина рухнет», — приводятся его слова на странице радио в Twitter.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг планы о разделе страны.

«Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны», — написал он на своей странице в Twitter.

13 января директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что после начала специальной военной операции России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди 12 января в беседе с «Известиями» не исключила, что Польша под видом оказания военной помощи может ввести туда свои войска. Варшава сделает всё для того, чтобы использовать политический хаос на Украине в своих целях и «откусить» часть территории, добавила она.

Еще 4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного.