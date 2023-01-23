Названы причины роста стоимости нефти марки Brent

Основной причиной роста цен на нефть марки Brent стало открытие экономики Китая, это может повлиять на увеличение спроса на сырье, объяснил «Известиям» 23 января специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Эксперт напомнил, что нефтяные котировки в начале 2023-го пережили снижение почти на 10% на ожиданиях замедления мировой экономики, однако уже на третий день торгов начался рост цен с минимумов этого года на уровне $77,65 за баррель по марке Brent.

«Сейчас Brent восстановилась до $88,25 за бочку, что соответствует ценам начала декабря, когда был введен потолок цен на российскую нефть. Основным катализатором роста стоимости черного золота послужило открытие экономики Китая, что может резко увеличить спрос на сырье», — уточнил он.

Кроме того, эксперт рассказал, что данные США и Евросоюза показывают умеренное снижение темпов роста экономики. Инфляция продолжает замедляться на протяжении почти полугода, «что может стать основанием для центральных банков прекратить повышение процентных ставок», добавил он.

«Слабеющий ко всем основным мировым валютам доллар тоже оказывает поддержку росту цен на нефть», — сказал специалист.

Также, по его словам, действующий потолок цен на нефть из России и вступление в силу с 5 февраля аналогичного механизма на нефтепродукты могут привести к сокращению объемов нефти на мировом рынке, что также будет способствовать повышению стоимости бочки нефти.

«Вдобавок прогнозы от ОПЕК и МЭА (Международное энергетическое агентство. — Ред.) вселяют оптимизм по поводу спроса и предложения. Так, ОПЕК ожидает, что спрос в Китае может вырасти в этом году на 510 тыс. баррелей в сутки, а общий мировой спрос добавит 2,2%, или 2,22 млн баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство ждет роста спроса на 1,9 млн баррелей в сутки, из которых почти половина придется на Китай», — отметил Вавилов.

Эксперт подчеркнул, что мировой рынок нефти остается шатким и цены могут двинуться в любую сторону, в связи с тем, что остается множество факторов, которые не поддаются прогнозам.

«В случае продолжения роста экономической активности в Китае и отсутствия жесткой мировой рецессии спрос будет обгонять предложение, что позволит ценам подняться выше $100 за баррель. В противном случае котировки нефти могут с легкостью обвалиться ниже $60 за баррель», — заключил Вавилов.

Ранее 23 января сообщалось, что цена нефти марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE превысила $88 за баррель впервые с 5 декабря. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года вырос до $82,07 за баррель

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова 8 января, прогнозируя обстановку с энергоресурсами, рассказала, что нефтяной рынок в 2023 году будет очень волатилен. По ее мнению, цена на Brent может снова вернуться к $100 за баррель и даже выше, если предложение сократится на 1–1,5 млн баррелей в сутки, а спрос вырастет.