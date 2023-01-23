Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция и Финляндия отвергли запросы Турции по борьбе с терроризмом
Мир
В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
Мир
В Германии предъявлено обвинение планировавшим госпереворот гражданам
Мир
Ведущий Fox News назвал вторжением миграционный кризис на южной границе США
Мир
Италия намерена отказаться от российского газа к зиме-2024/25
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Наука
Пятиметровый астероид пролетит близко от Земли 26 января
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ

Ведущий Fox News назвал вторжением миграционный кризис на южной границе США

Ведущий Fox News Карлсон: поток нелегалов на границе достиг нового рекорда
0
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество нелегальных мигрантов, прибывающих в США через южную границу страны, побило новый рекорд из-за бездействия американских властей. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон 19 января.

«Поток нелегалов на границе достиг нового рекорда. Это вторжение — другими словами это не описать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, включая фермерство», — возмутился он.

Гостить от армии: силовики констатировали рост преступности мигрантов
Иностранцев стало больше после снятия ковидных ограничений

При этом, по словам журналиста, Вашингтон бездействует, так же как и региональные власти, которые не обеспечивают необходимый уровень безопасности на границе.

В эфире телеканала также прозвучали слова главы сельскохозяйственной компании Pasquinelli Алекса Мюллера, рассказавшего о трудностях, с которыми столкнулись американские фермеры из-за мигрантов.

«Если кто-то проникает на наши поля, то мы вынуждены оцеплять эту территорию и помечать ее флажками. Там мы уже не собираем урожай», — отметил Мюллер.

До этого, 10 января, опрошенные «Известиями» американские эксперты спрогнозировали усугубление миграционного кризиса на фоне мягкой и непоследовательной политики демократов в отношении мигрантов. Так, по словам профессора Университета Уэйна в Детройте Саида Хана, демократы демонстрируют непоследовательность и некомпетентность в выработке твердой политики, которая ослабила бы давление на южную границу.

Другой эксперт, политический обозреватель Пол Крейг Робертс, отметил, что администрация президента США Джо Байдена «приветствует нелегалов и на самом деле не хочет препятствовать их въезду», при этом преимущественно направляя их в «красные» штаты.

Двумя днями ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ситуация на границе с Мексикой — единственный конфликт, который действительно угрожает США. Макгрегор заметил, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает украинский конфликт, поскольку не видит финансовой выгоды в военных действиях в Мексике.

7 января новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал одним из основных приоритетов противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023