Ведущий Fox News назвал вторжением миграционный кризис на южной границе США

Количество нелегальных мигрантов, прибывающих в США через южную границу страны, побило новый рекорд из-за бездействия американских властей. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон 19 января.

«Поток нелегалов на границе достиг нового рекорда. Это вторжение — другими словами это не описать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, включая фермерство», — возмутился он.

При этом, по словам журналиста, Вашингтон бездействует, так же как и региональные власти, которые не обеспечивают необходимый уровень безопасности на границе.

В эфире телеканала также прозвучали слова главы сельскохозяйственной компании Pasquinelli Алекса Мюллера, рассказавшего о трудностях, с которыми столкнулись американские фермеры из-за мигрантов.

«Если кто-то проникает на наши поля, то мы вынуждены оцеплять эту территорию и помечать ее флажками. Там мы уже не собираем урожай», — отметил Мюллер.

До этого, 10 января, опрошенные «Известиями» американские эксперты спрогнозировали усугубление миграционного кризиса на фоне мягкой и непоследовательной политики демократов в отношении мигрантов. Так, по словам профессора Университета Уэйна в Детройте Саида Хана, демократы демонстрируют непоследовательность и некомпетентность в выработке твердой политики, которая ослабила бы давление на южную границу.

Другой эксперт, политический обозреватель Пол Крейг Робертс, отметил, что администрация президента США Джо Байдена «приветствует нелегалов и на самом деле не хочет препятствовать их въезду», при этом преимущественно направляя их в «красные» штаты.

Двумя днями ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ситуация на границе с Мексикой — единственный конфликт, который действительно угрожает США. Макгрегор заметил, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает украинский конфликт, поскольку не видит финансовой выгоды в военных действиях в Мексике.

7 января новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал одним из основных приоритетов противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой.