Продолжается сбор предложений по темам для ПМЭФ-2023

Фонд Росконгресс открыл его накануне Нового года, предложив гражданам и экспертному сообществу внести свой вклад в формирование программы ПМЭФ-2023.

Праздники не повлияли на уровень активности участников платформы. Многочисленные предложения поступали даже в новогоднюю ночь.

На утро 18 января зафиксировано 520 опубликованных тем. Площадка становится все более активной в части общения участников. За неделю после праздников скорость публикации комментариев увеличивалась каждый день. На сегодня опубликовано 1465 комментариев. Из них 921 комментарий непосредственно к темам и 544 ответа на них.

С момента открытия площадки к работе присоединилось 868 человек. Из них 349 участников с форума «Сильные идеи для нового времени»-2022 и 279 участников, которые с нами еще с форума 2020 года.

Зарегистрировано 240 новых участников. Авторами тем стали 277 человек.

Темы определяются в рамках восьми направлений. Это новые идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения граждан.

Анализ комментариев и настроений говорит о том, что на площадке объединяются активные участники форума «Сильные идеи для нового времени». Восстанавливаются старые связи, очевидно, что людям не хватало общения между мероприятиями.

Принимающие участие в сборе тем с особым волнением ждут ПМЭФ-2023, сказывается общая ситуация в стране и причастность к процессу. По сути, участники уже проводят свой маленький ПМЭФ-2023 в комментариях.

Сбор тем продлится до 15 февраля. По итогам обсуждения авторы наиболее востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023.

Организаторы надеются на появление на платформе новых участников.