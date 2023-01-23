Мишустин назначил врио ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 января подписал распоряжение, согласно которому врио ректора РАНХиГС станет проректор вуза Алексей Комиссаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья. В прощальном послании он назвал вуз ключевой площадкой для управленцев и поблагодарил коллектив.

Комиссаров работает в РАНХиГС уже шестой год. Кроме того, последние пять лет возглавляет АНО «Россия — страна возможностей».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января указал, что перспектива совмещения должностей зависит от Комиссарова.

В июле Мау был задержан в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей, в августе он вернулся к исполнению обязанностей ректора. В октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.