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Мишустин назначил врио ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 23 января подписал распоряжение, согласно которому врио ректора РАНХиГС станет проректор вуза Алексей Комиссаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья. В прощальном послании он назвал вуз ключевой площадкой для управленцев и поблагодарил коллектив.

Комиссаров работает в РАНХиГС уже шестой год. Кроме того, последние пять лет возглавляет АНО «Россия — страна возможностей».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января указал, что перспектива совмещения должностей зависит от Комиссарова.

В июле Мау был задержан в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей, в августе он вернулся к исполнению обязанностей ректора. В октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.

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