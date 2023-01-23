Сроки весенней охоты утвердили в Рязанской области

Сроки весенней охоты утвердили на территории Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на комиссию по охоте при правительстве региона.

В южных районах сезон планируют открыть с 8 апреля. На севере охота начнется 15 апреля. В Рязанской области разрешат отстрел водоплавающей и боровой дичи.

К южным районам относят Ермишинский, Касимовский, Кадомский, Клепиковский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский и Шиловский районы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае на 2,5 года ввели запрет на все виды охоты на кабана. Такое решение связано с вспышкой африканской чумы свиней.