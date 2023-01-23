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Эколог предупредила об опасности бытовой химии

Эколог Леванова: средства бытовой химии имеют накопительный эффект, негативно влияющий на здоровье и окружающую среду
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова рассказала об опасности использования бытовой химии.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 23 января, специалист объяснила, что многие входящие в состав средств бытовой химии ингредиенты имеют накопительный эффект, который негативно влияет на здоровье и окружающую среду.

Для того чтобы избежать опасных последствий, следует внимательно относиться к выбору средств для уборки, а также прибегать к грамотной утилизации.

«Любая бытовая химия — плюс-минус схожий набор веществ, и в первую очередь это всегда поверхностно-активные вещества, или сокращенно ПАВ», — объяснила Леванова.

По ее словам, именно ПАВ и отвечают за очищение. Чем больше их, тем эффективнее средство. Они бывают анионными, неионогенными и катионными. Наиболее агрессивными и опасными являются анионные. До конца они не смываются с посуды и наносят вред. Важно выбирать средства, в которых их процент будет наиболее приближен к нулю.

Также опасность для здоровья и окружающей среды представляют добавленные в ПАВ фосфаты и фосонаты. Кроме того, к опасным можно отнести еще хлор, формальдегид, триклозан. Этих ингредиентов не должно быть в используемой домашней бытовой химии.

Лучшим ориентиром для выбора средств Леванова назвала экомаркировку. Для проверки ее подлинности можно использовать ряд специализированных приложений или просто поиск в Сети.

Эколог указала на то, что сейчас довольно большой выбор экологической, в частности отечественной, бытовой химии. Например, можно использовать сухие концентраты, которые необходимо разбавлять водой. Также не стоит забывать о народных рецептах — соде, уксусе, горчичном порошке.

В октябре эксперт по химической и радиоэлектронной промышленности, заместитель генерального директора научно-производственного предприятия КППС Ольга Кириллова указала на вред бытовой химии для здоровья. По ее словам, в частности, опасными для здоровья могут быть стиральные порошки, поскольку производители нередко добавляют в них различные вредные добавки для повышения эффективности.

Ранее профессор химического факультета МГУ имени Ломоносова Валерий Петросян предупредил об опасности моющих средств. По его словам, соединения хлорорганики, алкилбензолсульфонаты и этоксилированные алкилфенолы не должны содержаться в составе бытовой химии, отмечает телеканал «Звезда».

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