МИД России понизил уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах

РФ понижает уровень дипотношений с Эстонией, говорится на сайте МИД России.

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — сообщается в документе, опубликованном в понедельник, 23 января.

Российское дипломатическое ведомство назвало еще одним недружественным шагом с эстонской стороны по отношению к РФ сокращение состава российского посольства.

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», — высказались дипломаты.

Кроме того, они отметили, что вся ответственность за развитие ситуации полностью лежит на Эстонии.

Ранее в понедельник МИД Эстонии обязал посла РФ Владимира Липаева покинуть страну одновременно с отъездом посла Эстонии в РФ Маргуса Лайдре из Москвы. Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля. До этого он был вызван российским МИДом к себе.

11 января Эстония обратилась к российской стороне с заявлением о том, что до 1 февраля нужно уменьшить численность дипломатов, которые являются сотрудниками российского посольства в Таллине, — с 21 до восьми человек. Кроме того, в ведомстве указали на важность сокращения числа прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.