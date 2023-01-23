Пересобрать «Красную машину»

Спортивный итог простой и очевидный — команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова, выиграла Кубок Первого канала у фигуристов «Нас не догонят» Камилы Валиевой. Это происходит уже третий год подряд, и было бы лукавством сказать, что случилось нечто сенсационное. Недаром Евгения Медведева, одна из ведущих вечера, напоследок потроллила свою давнюю соперницу Загитову — с ярко выраженным сарказмом она произнесла: «Мы с вами с самого первого дня не сомневались в их победе».

«Красная машина» не могла проиграть?

Здесь надо сделать шаг назад и разобраться в истории бренда «Красная машина». Конечно, хоккей наряду с некоторыми другими отраслями культуры и экономики традиционно был национальной гордостью.

С хоккеем все-таки история неоднозначная. Российская сборная не выигрывала крупных турниров с полноценными составами с 2008 года в Квебеке. Да, было олимпийское золото 2018 года, но без энхаэловцев. И на этом фоне наших спортсменов стали прочно ассоциировать с новой «Красной машиной» — по инициативе одного из руководителей хоккейной федерации Романа Ротенберга, который на данный момент работает главным тренером СКА. Маркетологически всё было сделано почти идеально: народ покупал кепки Red Machine:Reloading, хоккей показывали в крупных заведениях Москвы. Картинку менеджеры явно отмыли. Имидж улучшили.

Оставалось наполнить ее содержанием, то есть победами. А они сейчас достигаются в фигурном катании быстрее, чем в хоккее. Хоккейный Кубок Первого канала, бывший турнир на призы «Известий», Россия проиграла Белоруссии. А вот фигурнокатательный «Красная машина» выиграла — с преимуществом в 69 баллов над соперниками по итогам двух дней. Чтобы понимать разницу — фигуристы команды Загитовой могли упасть лишних раз восемь и всё равно бы победили.

Загитова хотела победить?

Как известно, в Кубке Первого канала принимали участие две команды, их состав номинально действительно казался весьма ровным, но на деле оказалось не так. У «красных» в команде были чемпионка России Софья Акатьева, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, Петр Гуменник, набравший одни баллы с чемпионом Евгением Семененко на декабрьском чемпионате России, второй и третий номер в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. У «синих» главными звездами были Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, тот самый Семененко и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Камилу Валиеву неожиданно назначили капитаном, то есть сама она на льду не выступала. Танцоров в соревновательном зачете не было.

Интересно, что «синие» валиевцы выиграли четыре программы из шести, но всё равно уступили. Подсчет велся по общей сумме баллов — то есть даже не очков, а тех самых баллов, которые выставляют судьи. Отсюда такой странный счет: 2744 на 2675. «Красная машина» с самого начала захватила лидерство и не отдавала его до конца, а Алина Загитова настолько хотела победить, что даже не совсем согласилась с решением забрать баллы у ее «подопечной» Вероники Яметовой после первого дня — из-за травмы Анастасии Зининой в команде «синих» прямо во время проката. Загитову после этого много критиковали в соцсетях — но зря, она просто хочет выиграть и ничего зазорного в этом нет. Просто не нужно из олимпийской чемпионки делать святую.

Будет ли ребрендинг?

После турнира Загитова в ответ на вопрос о ребрендинге «Красной машины» сказала, что стабильность — это признак успеха. Но опрошенные нами болельщики считают, что турнир уступил по накалу Кубку Первого канала прошлых лет и прыжковому чемпионату России в декабре. Не чувствовалось нерва — скорее запрограммированность. «Машина» же не может проиграть, да еще и в России.

Валиева тоже не казалась огорченной:

— Нет, я не расстроена, просто устала. Расстраиваются те, кто соревнуется, а мы кайфуем. Это же самое главное, для чего придуман этот старт. Это шоу — чтобы и зрителям понравилось, и спортсменам было интересно.

Первый канал многое делает для российского фигурного катания, и сегодня стоит ему сказать спасибо за дополнительную мотивацию спортсменам и умение собрать всех в одном месте. Но если хочется продавать интригу и эмоцию, то «Красную машину» надо как минимум пересобрать.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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