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GW узнала об издевательствах над детьми с Украины в польских школах

GW: в польских школах местные дети оскорбляют и унижают украинских ребят
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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В польских школах местные ученики оскорбляют и унижают детей с Украины. Об этом рассказало издание Gazeta Wyborcza (GW).

В частности, в статье описываются инциденты в начальной школе в Познани, где украинские дети неоднократно подверглись оскорблениям и издевательствам со стоны польских сверстников. В школе обучается около 320 учеников, из них чуть более 80 детей с Украины.

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Так, дети с Украины, посещающие эту школу, рассказали, что польские ученики называли их вонючими и бродягами, а также бросали им хлеб на землю со словами: «Ешьте, бездомные».

Одна из украинок рассказала, что ее детей сверстники из Польши называют грязными, забирают у них бутерброды и выбрасывают в мусор.

Другая украинка пожаловалась, что ее сына оскорбляют и притесняют за то, что он украинец, в результате чего ребенок не хочет ходить в школу и учить польский язык.

До этого, 13 января, сообщалось, что украинским беженцам в Польше стали приходить сообщения от польской службы соцстрахования с требованием вернуть деньги, выплаченные по соцпрограмме на несовершеннолетних детей в размере около 500 злотых (около 8 тыс. рублей). Предполагается, что при выезде из страны украинцы должны оповещать вышеупомянутую службу, чтобы та прекратила начисления. Однако даже при соблюдении всех правил деньги всё равно начислялись, а теперь их требуют вернуть.

К концу декабря 2022 года число украинских беженцев в Польше составляло 950 тыс. человек.

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