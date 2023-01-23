Почти 1,3 тыс. нарушений пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области

За минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 1,3 тыс. административных правонарушений на дорогах в Псковской области. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.

По данным ГИБДД, 21 водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Повторно сели за руль в нетрезвом состоянии три человека. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В регионе произошло 19 аварий, в результате которых погибли два человека. 20 человек получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД выявили около 250 пьяных водителей за два дня.