Что делать, если вы нашли чужую банковскую карту. Графика

С любым человеком может произойти такая ситуация, когда тот выходит на улицу и натыкается на банковскую карту, оброненную прохожим. В таких случаях возникают вопросы, как лучше распорядиться находкой и как можно найти ее владельца. Подробная инструкция на этот случай — в инфографике «Известий».

Прежде всего, не стоит пытаться самостоятельно пользоваться пластиковым носителем и производить какие-либо платежные операции. Покупка в магазине или перевод средств может насторожить владельца и привести к негативным последствиям.

В частности, вывод средств с чужой карты через банкомат или на другой счет будет расцениваться как кража. Уголовная ответственность включает в себя в том числе лишение свободы сроком от двух лет и более в зависимости от суммы кражи и количества участников преступления. Причем если этой картой до вас воспользовались злоумышленники, доказать свою невиновность будет практически невозможно.

Поэтому самостоятельно пытаться отыскать обладателя карты, давать объявления о находке не стоит, как и хранить ее при себе. Если пластиковый носитель был найден в общественном месте, лучше обратиться к администратору и вручить карту ему. В случае если карта попалась на глаза на улице, необходимо обратить внимание на банк, выпустивший карту, и отнести ее в ближайшее отделение или хотя бы уведомить сотрудников финансовой организации.