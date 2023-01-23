Книжные сервисы и издательства РФ начали активно внедрять технологии ИИ

Российский книжный рынок могут читать роботы. В РФ развиваются технологии озвучивания изданий через искусственный интеллект. На первом этапе в работе уже находятся 600 произведений, сообщает телеканал «Известия». Книги будут записываться с помощью платформы Audiogram. В основе разработки используют нейронные сети, машинное обучение технологии обработки языка. Программа позволяет синтезировать речь, расставлять ударения и паузы. Алгоритмы помогут ускорить и удешевить производство книг.

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