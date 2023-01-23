Четыре человека пострадали в ДТП со «скорой» в Симферополе

В Симферополе произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом в понедельник, 23 января, заявили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot на перекрестке с круговым движением не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, в результате чего обе машины осуществили наезд на ограждение.

«Прокуратура Республики Крым контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе Минздрава Крыма ТАСС, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из которых — медики. Трое пострадавших доставлены в больницу для обследования.

«Предварительно у них травмы легкой степени тяжести. Водитель в оказании медицинской помощи не нуждался», — сообщили в ведомстве.

18 января автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с «Газелью» в Москве. Авария произошла на юго-востоке столицы возле дома № 15 на Ставропольской улице. В результате ДТП пострадали несколько человек.