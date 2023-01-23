В Москве психически больного мужчину заподозрили в убийстве матери

Уголовное дело возбуждено в отношении москвича, подозреваемого в убийстве матери и покушении на сестру на западе столицы, сообщается 23 января на сайте Следственного комитета России по городу Москве.

По данным следствия, утром 23 января в квартире на Витебской улице мужчина в ходе ссоры нанес удары ножом своей матери и сестре.

«Установлено, что мужчина страдал расстройством психики, ему будет назначена психолого-психиатрическая стационарная экспертиза», — говорится в заявлении.

Мать скончалась на месте. Сестра госпитализирована.

Возбуждено уголовно дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Источник «РИА Новости» сообщил, что мужчина страдает шизофренией.

8 января в квартире на юго-западе Москвы мужчина убил своих мать и сестру, а затем поджег квартиру и покончил с собой.