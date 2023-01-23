Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ

Евросоюз (ЕС) может расширить санкции в отношении российской отрасли производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и товаров двойного назначения, используемых военно-промышленным комплексом (ВПК) РФ. Об этом в понедельник, 23 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, ЕС также работает над ограничениями в отношении Белоруссии, которая якобы оказывает поддержку России в ходе специальной военной операции (СВО).

Как передает «Газета.Ru», конкретные предложения по расширению санкций члены ЕС пока не получили. Предполагается, что часть государств, в числе которых Польша и страны Прибалтики, будут настаивать на принятии более жестких мер.

Ранее, 23 января, глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что принятие нового, 10-го, пакета санкций в отношении России стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

19 января глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейским государствам становится всё труднее прийти к согласию по поводу антироссийских ограничений. При этом уверен в том, что ЕС не откажется от политики экономического давления на РФ и будет предпринимать новые шаги в рамках выбранного курса.

До этого, 17 января, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках Всемирного форума в Давосе выразила надежду на то, что российская экономика погрузится в рецессию благодаря санкциям. Тогда же она анонсировала 10-й пакет рестрикций, который, по замыслу инициаторов, должен будет покончить с попытками обойти уже принятые ограничения.

В течение 2022 года страны Запада ввели девять пакетов санкций в отношении почти всех отраслей российской экономики и крупных кредитных организаций РФ. Кроме того, под персональными санкциями оказалось большинство чиновников и представителей вооруженных сил. Вследствие этого в ЕС отметили, что исчерпали большинство своих инструментов воздействия на Россию.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили экономическое давление на РФ в связи с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой глава государства заявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.