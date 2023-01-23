Песков: Путину доложили о назначении Алексея Комиссарова новым ректором РАНХиГС

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о назначении Алексея Комиссарова новым ректором РАНХиГС вместо Владимира Мау. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 23 января.

«Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение, которое за последнее десятилетие превратилось в очень важный образовательный центр», — отметил официальный представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что новое назначение предварительно согласовывалось с президентом РФ.

Комиссаров шестой год работает в РАНХиГС, а также занимает должность директора АНО «Россия — страна возможностей».

По словам Пескова, возможность совмещения поста ректора и должности директора АНО будет зависеть от самого Комиссарова.

«Важно, чтобы и то и другое не сбавляло темпов развития — и то и другое востребовано», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее в понедельник сообщалось, что Мау покинул пост ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

В июле Мау был задержан в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей, в августе он вернулся к исполнению обязанностей ректора. В октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.