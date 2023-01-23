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Строительство двухуровневой эстакады завершилось возле аэропорта Домодедово

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Фото: РИАМО
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Строительство притерминальной двухуровневой эстакады с разделением потоков завершилось возле аэропорта Домодедово. Об этом пресс-служба авиагавани сообщает в понедельник, 23 января.

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«Мы завершили строительство притерминальной двухуровневой эстакады. Ключевым преимуществом является разделение потоков на вылет и прилет, которое обеспечит свободную циркуляцию общественного и личного транспорта», — говорится в материале.

Как уточняется, длина верхнего уровня эстакады составляет более 700 м, а нижнего — 560 м. Пропускная способность всей развязки — порядка 43 тыс. автомобилей в сутки, сообщает телеканал «360».

В данный момент развязка, строительство которой началось в 2016 году, полностью готова для ввода в эксплуатацию, пишет РИАМО. Нижний уровень эстакады откроют вместе с запуском нового сегмента пассажирского терминала Т2.

При строительстве был использован преднапряженный бетон, позволивший уменьшить количество стыковочных швов — автомобили проезжают 118 м по абсолютно ровной поверхности, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 11 января, двухуровневую транспортную развязку ввели в эксплуатацию рядом с проспектом Генерала Дорохова в Раменках. Общая протяженность дороги превышает 1 км. Эстакада состоит из четырех полос движения шириной от 3 м до 3,5 м, пишет «Москва 24».

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