В 2023 году в Рязанской области отремонтируют 20 школ

Капитальный ремонт проведут в 20 школах Рязанской области в 2023 году. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на правительство региона.

Работы будут выполнены в 11 муниципалитетах. Предполагаемая стоимость ремонта составит около 1 млрд рублей.

По словам губернатора Павла Малкова, одной из задач властей станет мониторинг работы подрядчиков. Следить за ремонтом будут администрации территорий.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию восемь школ. Две из них рассчитаны на 600 учеников, остальные — на 1 тыс. и более.