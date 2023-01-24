Татьянин день — куда сходить в Москве на праздник студентов

В России 25 января отмечают День студента, также известный как Татьянин день. Торжество широко справляют в кругах молодежи, и даже в холодные зимние дни учащиеся вузов выбираются на прогулку, чтобы насладиться праздником. Зная это, власти городов специально готовят для молодых людей развлекательную и образовательную программу. Какие мероприятия в 2023 году запланированы в Москве на День студента, читайте в материале «Известий».

Катки Москвы на Татьянин день – 2023

В Татьянин день катки столицы объявляют особую акцию — студентов приглашают покататься бесплатно. Льготный вход учащимся вузов в 2023 году предоставляют 28 ледовых площадок Москвы. Большая часть из них располагается в городских парках. Для того чтобы воспользоваться акцией, необходимо заранее оформить билет на сайте места отдыха и предъявить его вместе со студенческим билетом. Бесплатный вход также действует 25 января для всех девушек и женщин по имени Татьяна. Прокат коньков для них будет доступен со скидкой в 50%.

Парки Москвы на Татьянин день – 2023

Столичные парки организуют для студентов и Татьян экскурсии, представления и квесты. Так, в парке Горького в 17:30 на стереокатке начнется квест «Студенческий переполох». Кроме того, молодые люди смогут посоревноваться между собой в создании контента для социальных сетей. Посещая различные локации в парке, ребята будут делать снимки и писать тексты, выполняя задания.

Для девушек с именем Татьяна парк и вовсе организует романтическую экскурсию «14 историй о любви». В сопровождении любого выбранного попутчика Татьяны смогут бесплатно пройтись по самым сокровенным уголкам парка и услышать о романах, которые разворачивались здесь в разные века. Участие в любом из интерактивных мероприятий предполагает предварительную регистрацию на сайте парка Горького.

В свою очередь, некоторые павильоны ВДНХ 25 января бесплатно откроют свои двери для студентов и Татьян, другие выставки предоставят скидки. Виновники торжества смогут бесплатно спуститься с горы на «ватрушке», посетить образовательные тренинги и мастер-классы, поучаствовать в танцевальном флешмобе на катке.

Измайловский парк и Сад имени Баумана организуют развлекательную программу прямо на катках. Студентов будут учить кататься на коньках и пригласят на праздничную дискотеку.

Музей-заповедник «Царицыно» за неимением катка предлагает студентам бесплатно прокатиться на тюбинговой горке. В парке «Кузьминки» учащиеся вузов смогут взять в прокат лыжи и тюбинг с 50-процентной скидкой, а Татьяны и вовсе прокатятся бесплатно.

Ранее «Известия» писали, почему День студентов совпадает с Татьяниным днем и как у учащихся российских вузов появился собственный праздник.