ЕС и Британия расширили санкции против Ирана

Европейский союз (ЕС) дополнил свой список санкций 18 физическими и 19 юридическими лицами Ирана. В черный список также был включен Корпус стражей исламской революции. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 23 января, в официальном журнале ЕС.

Среди попавших под санкции лиц оказался, в частности, министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Он обвиняется в том, что якобы «заставлял иранских спортсменов не высказывать свое мнение в отношении событий в Иране как внутри страны, так и на международной арене».

Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и представители силовых ведомств Ирана.

В тот же день на официальном сайте правительства Великобритании сообщили, что страна расширила свой санкционный список по Ирану, внеся в него народное ополчение «Басидж» и его кооперативный фонд.

Санкции были также введены в отношении некоторых должностных лиц иранского режима, в том числе против заместителя генерального прокурора Ирана Ахмада Фазеляна и главнокомандующего сухопутными войсками Ирана Киюмарса Хейдари, а также других официальных лиц.

Ранее, 14 января, Великобритания временно отозвала своего посла из Ирана. По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, решение принято на фоне казни в Иране британско-иранского гражданина, экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари.

Тогда же стало известно, что Лондон может отказаться от поддержки иранской ядерной сделки из-за казни Акбари.

В 2015 году Тегеран заключил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий с США, Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией. План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Ирана. В обмен Тегеран должен был свернуть ядерную программу.