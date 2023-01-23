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В Израиле задержан выдававший себя за секретаря Макрона мужчина

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Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Rassloff
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Офицеры отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Израиле задержали для допроса жителя Нетании по подозрению в том, что он выдавал себя за генерального секретаря Елисейского дворца с целью обмана послов и представителя Израиля в Европе. Об этом 23 января сообщила полиция страны в Twitter.

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Известно, что правоохранители начали расследование данного случая около двух месяцев назад. Перед этим им поступил соответствующий запрос от французской полиции, сотрудники которой узнали, что некий израильтянин выдает себя за генерального секретаря дворца, работающего с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Подозреваемому мужчине 40 лет, он задержан для проведения допроса. Во время обыска в его доме полиция обнаружила печати европейских принцесс, которые, предположительно, использовались с целью мошенничества.

23 октября 2022 года «Известия» сообщали, что 40-летняя москвичка стала жертвой афериста, выдававшего себя в интернет-переписке за актера популярного турецкого сериала Джана Ямана. У артиста якобы заболела мать, на лечение которой не хватало денег из-за тяжбы с партнером по бизнесу. Поверив просьбам о помощи, женщина перевела в биткоинах несколько траншей. Общий ущерб, согласно материалам уголовного дела, составил около 3 млн рублей.

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