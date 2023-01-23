Житель Мурманска отдал мошенникам 525 тыс. рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении пенсионера в Мурманске. 69-летний мужчина лишился 525 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка и начал убеждать потерпевшего, что с его счета кто-то якобы пытается снять накопления. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Звонивший предложил пенсионеру перевести деньги на «безопасный счет».

Спустя некоторое время собеседник перестал выходить на связь. Тогда пенсионер обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее в этот день сообщалось о задержании в Казани 21-летнего парня, которого заподозрили в участии в мошенничестве. Молодой человек выступил в качестве курьера и забрал у пенсионерки 500 тыс. рублей. Злоумышленника задержали благодаря видеодомофону.