Новый детсад на 250 мест возведут в Омске

В Омске возведут новый детский сад на 250 воспитанников. Разрешение на строительство выдала мэрия города.

По данным департамента архитектуры и градостроительства омской администрации, застройщиком выступит АО «Завод сборного железобетона № 6». Детсад возведут в жилом квартале Кировского округа в границах улиц 22 Декабря, Граничной, 12 Декабря.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», проект детсада уже одобрила экспертиза. Площадь здания составит более 5,25 тыс. кв. м.

29 декабря в микрорайоне Прибрежный в Омске началось строительство большой школы, рассчитанной на 1122 места. Возвести ее планируется в рекордные сроки — за полтора года, и уже 1 сентября 2024-го она должна принять первых учеников.