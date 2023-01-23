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На Viasat Sport эксклюзивно покажут чемпионат Carioca

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Фото: Пресс-служба Viasat
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Бразильский футбольный сезон в разгаре. На телеканале Viasat Sport стартовала эксклюзивная трансляция матчей Campeonato Carioca — чемпионата штата Рио-де-Жанейро. Один из самых эмоциональных бразильских турниров показывают в России впервые. С января до конца марта можно будет посмотреть в прямом эфире от 2 до 5 матчей каждого тура, а в первой половине апреля — плей-офф в полном объеме.

Бразильский футбол давно стал мировым брендом, и его «амбассадоры» — гениальные Пеле, Жилмар, Зико, Роналдо, Рональдиньо, Неймар и другие. Чемпионат штата Рио-де-Жанейро впервые был проведен в 1906 году с участием шести команд. Этот турнир считается одним из старейших футбольных соревнований в мире. Сегодня это третий по старшинству турнир среди чемпионатов всех штатов.

Матчи Лиги Кариока проходят на популярных стадионах Рио-де-Жанейро, в том числе на знаменитой Маракане. Это крупнейший стадион Бразилии, который когда-то был самым большим в мире. Он известен также самым посещаемым матчем в истории футбола. В 1950 году в финале чемпионата мира здесь собралось 199 854 зрителя.

Сейчас Чемпионат Кариока — это 12 команд, которые проводят однокруговый турнир. В плей-офф выходят первая и вторая четверки, где играют до двух побед. А в первой половине апреля становится известен новый чемпион штата.

За последние несколько десятилетий в чемпионате выделились безоговорочные лидеры: футбольные клубы «Фламенго» (брал титул 37 раз), «Флуминенсе» (32 раза), «Васко да Гама» (24 раза) и «Ботафого» (21 раз). А дерби между первыми двумя даже получило своё название — Fla-Flu. Это одно из важнейших противостояний в Бразилии, которое существует с 1922 года и до сих пор не потеряло актуальности.

Посмотреть все этапы одного из старейших турниров и насладиться самыми эмоциональными дерби теперь можно вместе с Viasat Sport, а также онлайн в стриминге viju.

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