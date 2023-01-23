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Сенатор Джабаров допустил понижение уровня дипотношений РФ со странами Балтии

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что понижение уровня дипотношений до временного поверенного в делах может коснуться не только Эстонии, но и других стран Балтии.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 23 января, Джабаров не исключил, что это могут быть Литва и Латвия, «которые также ведут себя откровенно недружелюбно в отношении России».

«Мера абсолютно правильная. По сути, никаких отношений у нас с Эстонией сейчас не осталось. Уровень понижается, мы показываем, что Эстония относится к числу недружественных государств для нашей страны», — заявил сенатор.

Джабаров отметил, что, в то же время, полный разрыв дипломатических отношений России и стран Балтии маловероятен. Он пояснил, что сейчас сохранились дипотношения на уровне поверенных, которые, по сути, практически не работают, за исключением каких-то дежурных функций.

«Но то, что не будет послов, Эстония должна задуматься, как теперь вести себя со своим великим соседом», — заключил сенатор.

Ранее 23 января МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений между Москвой и Таллином. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данное решение является ответом на радикальное сокращение Эстонией численного состава посольства РФ в Таллине.

Послу Эстонии Маргуса Лайдре заявили решительный протест в связи с действиями властей республики, отмечает телеканал «Звезда». Покинуть РФ он должен до 7 февраля, пишет сайт kp.ru.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Таллин получил то, чего заслуживает.

В этот же день МИД Эстонии обязал российского посла покинуть страну одновременно с отъездом эстонского дипломата из Москвы. В МИД республики отметили, что Эстония придерживается «принципа паритета в отношениях с Россией», пишет НСН.

МИД Эстонии 11 января потребовал от посольства России сократить количество дипломатов до восьми должностей, а административного, технического и обслуживающего персонала — до 15 человек.

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