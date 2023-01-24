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Ветеринар рассказала, как помочь бездомному животному

Ветеринар Михеева: нельзя трогать бездомных животных с признаками бешенства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева рассказала о том, как помочь бездомному животному без вреда для собственного здоровья. Своими знаниями она поделилась 22 января с «Газетой.ру».

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По словам эксперта, от животных человеку могут передаваться такие заболевания, как бешенство, бартонеллез и дерматофития, поэтому приближаться к ним стоит только после оценки их состояния.

«Нельзя трогать животное с признаками бешенства. В клинику такое животное также отвозить не нужно, его не примут. Необходимо сообщить о животном с признаками бешенства в районную станцию по борьбе с болезнями животных. Если укусило животное даже без очевидных признаков бешенства, нужно сразу обратиться в травмпункт», — сказала Михеева.

Она добавила, что у бродячих зверей могут быть глисты, поэтому им нужно пройти профилактическую дегельминтизацию (курс глистогонных). Любое животное с улицы также следует показать ветеринару. Прикасаться к нему нужно в маске и медицинских перчатках, а одежду после контакта следует постирать.

Врач отметила, что неагрессивных животных можно подкармливать вдали от жилых кварталов, школ и детских площадок. При этом лучше всего давать специальный корм, пусть и не самого высокого качества.

«Есть продукты, которыми совершенно точно не стоит их угощать: готовая еда с соусами, уксусом и специями, луком, чесноком. Проще всего в ближайшем супермаркете приобрести любой корм для животных. И для подобной помощи важно не столько качество корма, сколько количество», — рассказала ветеринар.

При этом не стоит пускать животное в подъезды и подвалы жилых домов, так как это может быть небезопасно. Тем не менее спокойному и уже знакомому зверю можно провести обработку от блох, клещей и глистов.

«Также можно изучить информацию по наличию в вашем городе программ и акций бесплатных или льготных кастраций. Пока это самый эффективный и гуманный способ сокращения безнадзорных животных и помощь им», — заключила Михеева.

Ранее, 18 января, зоопсихолог и кинолог сервиса «Гульдог» Лидия Лисичкина рассказала, что при встрече с агрессивной собакой нужно показать «собачий сигнал о примирении». Правильным решением будет замереть, отвести взгляд и дождаться, пока животное перестанет проявлять открытую агрессию. При этом после не стоит оборачиваться к нему спиной и убегать, так как это может спровоцировать нападение.

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