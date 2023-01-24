Срок сохранения

В новых обстоятельствах перечень инструментов для инвестирования средств cократился. Стратегии, предполагавшие вложения в зарубежные активы, сейчас недоступны. Вместе с тем запрос на долгосрочные накопления не исчез. Россияне хотят откладывать деньги в течение нескольких лет для реализации масштабных целей — это может быть образование ребенка, покупка недвижимости или дополнительная пенсия. Какие инструменты для этого можно сейчас применять?

Большинство из тех, кто делает накопления, используют депозиты. Во второй половине декабря 2022 года максимальная процентная ставка по вкладам в рублях среди 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составляла 8,19%. Это меньше официального показателя инфляции — 11,94%. В связи с этим встает вопрос: какие альтернативные долгосрочные инструменты доступны в данный момент россиянам?

Приведем несколько рекомендаций, которые помогут сформировать финансовую стратегию.

Прежде всего, рекомендуем вложить некоторую сумму (10–20% от имеющихся средств) в краткосрочные депозиты сроком до одного года. Дело в том, что долгосрочные инструменты не предусматривают мгновенного вывода средств. Но, как мы понимаем, бывают жизненные ситуации, которые требуют срочно оплатить какие-либо расходы.

На втором шаге инвестор должен выбрать цель и оценить свои ресурсы. От этого зависит выбор стратегии.

Первый вариант — накопление на долгосрочную цель и защита от непредвиденных ситуаций. Если у инвестора изначально не сформирован достаточный капитал, но есть желание накопить определенную сумму для реализации какой-либо задачи в будущем, можно использовать продукты с периодическими взносами. Для этого подойдет полис накопительного страхования жизни.

Важная особенность такого продукта состоит в том, что в случае возникновения неблагоприятной ситуации (например, человек из-за несчастного случая стал инвалидом и больше не может делать взносы для формирования накоплений) изначальная цель всё равно будет достигнута. Страховая компания обеспечит внесение взносов за своего клиента, и капитал, который создавался, например, на оплату обучения ребенка в университете, всё равно будет сформирован.

Тем, кто хочет накопить средства для обеспечения дополнительной пенсии, рекомендуем обратить внимание на индивидуальные пенсионные планы (ИПП). Этот инструмент работает по тем же принципам, что и НСЖ, но с некоторыми важными отличиями. Клиент, так же как и в случае покупки страхового полиса, делает регулярные взносы, которые инвестируются и приносят доход. При выходе на пенсию он начинает получать регулярные дополнительные выплаты из накопленной суммы.

Кроме этих инвестрешений можно также использовать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Конечно, выбирать стратегию необходимо исходя из риск-профиля инвестора. Для начала можно пользоваться готовыми стратегиями и выбрать те, которые предполагают вложения в бумаги крупных и надежных компаний. Главный плюс выхода на биржу в том, что человек может нарастить доход с помощью налогового вычета. По ИИС первого типа он составляет до 52 тыс. рублей в год (при условии, что средства не выводятся в течение трех лет).

Вторая стратегия — получение инвестиционного дохода. В этом случае предполагается, что у человека есть некоторый капитал, который он хочет на долгосрочном интервале приумножить. Ему можно обратить внимание на договор страхования жизни с инвестиционным доходом. С помощью этого инструмента инвестор может вложить средства в фондовый рынок исходя из своих знаний и аппетита к риску.

Чем выше ожидаемая доходность, тем сильнее риск потери вложенной суммы. Поэтому выбирать стратегию нужно взвешенно. Средства инвестируются страховыми компаниями в ценные бумаги крупных и надежных организаций и на долгосрочном интервале, как правило, приносят доход выше уровня инфляции. Плюс человек получает защиту при наступлении неблагоприятных случаев в жизни.

Третий вариант — комбинированная стратегия: накопления + получение инвестдохода. В случае если у инвестора есть некий стартовый капитал, который он желает приумножить, а также имеется запрос на целевое накопление средств, можно использовать сочетание описанных инструментов.

Во-первых, можно купить полис накопительного страхования жизни (НСЖ) с регулярными взносами. И для приумножения средств приобрести продукт накопительного страхования с единовременным взносом либо с уже зафиксированной ставкой размещения в договоре. Часть средств также можно разместить на депозитах для диверсификации портфеля. Те, кто выбирает более агрессивную стратегию, могут использовать еще и ИИС для инвестирования в ценные бумаги.

В описанных рекомендациях мы даем сочетания различных финансовых продуктов, которые могут на длительном интервале принести доход выше уровня инфляции. Вместе с тем мы видим, что инструментов долгосрочного накопления в России пока не так много и их еще предстоит развивать.

Автор — финансовый директор «СберСтрахования жизни»

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