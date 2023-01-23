Лавров заявил, что отношения России и Запада перешли из гибридной войны к почти настоящей

Глава МИД России Сергей Лавров 23 января на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор заявил, что отношения России с Западом уже имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское», — сказал он.

Министр отметил, что на Украине столетиями уничтожалось всё — от языка до культуры.

Также на пресс-конференции Лавров заявил, что западные страны прямо говорят Киеву, что переговоры с Москвой можно начинать только с позиции силы, чтобы вернуть Россию в границы 1991 года. Он отметил, что такую позицию озвучивает глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики.

20 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО. Как подчеркнул российский посол, Москва неоднократно предупреждала США, что взятый ими курс по нанесению стратегического поражения России ведет мир к катастрофическому сценарию.

За день до этого Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной.

Ранее, 18 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки возрождения нацизма на Западе были всегда, однако их необходимо предавать «анафеме».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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