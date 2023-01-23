Больше 50 случаев химических отравлений зарегистрировали в Татарстане

За минувшую неделю в Татарстане зарегистрировали 56 случаев отравления химической этиологии. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора республики.

Количество отравлений снизилось в 1,4 раза. Порядка 64% обращений к медикам приходится на мужское население. Около 21% отравившихся — дети, 3,6% отравлений — подростки.

В половине случаев жители республики отравились в процессе одурманивания. Из случайных отравлений треть произошла с целью опьянения.

За неделю в Татарстане зарегистрировано восемь случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.

На прошлой неделе в Екатеринбурге 15 человек отравились в киоске с шаурмой. У пациентов выявили норовирус второго типа.