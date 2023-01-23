Франция и Германия решили ответить на американский закон об инфляции

Франция и Германия ответят на закон США об инфляции. Заявление сделал Макрон после встречи с Шольцем. Власти намерены поддержать европейские предприятия. Бизнесменам могут предоставить меры государственной поддержки. В начале января Макрон назвал новый закон США агрессивным, передает телеканал «Известия».

В 2022 году Байден подписал документ по борьбе с инфляцией. Инициатива предусматривает субсидии в размере $370 млрд. Средства направят на поддержку зеленых отраслей экономики. За электромобили, собранные в США, дадут налоговые вычеты. ЕС заявил, что из-за закона стороны могут начать торговую войну.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.