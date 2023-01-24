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В Португалии на футбольном матче впервые в истории показали белую карточку

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Фото: скриншот
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Арбитр впервые в истории показал белую карточку в матче 1/4 финала женского кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом».

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Во время матча одной из футболисток стало плохо, представители медбригад двух клубов выбежали на поле для оказания медпомощи.

Судья показал врачам белую карточку в знак благодарности.

Болельщики поддержали решение арбитра аплодисментами, пишет «Спорт-Экспресс».

Как отмечает «Газета.Ru», ФИФА ввела белые карточки в Португалии в качестве эксперимента. Таким образом арбитр сможет благодарить участников матчей за честную игру.

В течение нескольких лет в ФИФА обсуждали введение оранжевых карточек, которые можно было бы предъявлять, когда желтая была бы мягким наказанием, а красная — слишком суровым. Однако идея пока осталась нереализованной.

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