В Португалии на футбольном матче впервые в истории показали белую карточку
Арбитр впервые в истории показал белую карточку в матче 1/4 финала женского кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом».
Во время матча одной из футболисток стало плохо, представители медбригад двух клубов выбежали на поле для оказания медпомощи.
Судья показал врачам белую карточку в знак благодарности.
Болельщики поддержали решение арбитра аплодисментами, пишет «Спорт-Экспресс».
Как отмечает «Газета.Ru», ФИФА ввела белые карточки в Португалии в качестве эксперимента. Таким образом арбитр сможет благодарить участников матчей за честную игру.
В течение нескольких лет в ФИФА обсуждали введение оранжевых карточек, которые можно было бы предъявлять, когда желтая была бы мягким наказанием, а красная — слишком суровым. Однако идея пока осталась нереализованной.