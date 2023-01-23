Пранкеру Эдварду Билу грозит новое дело по статье о дискредитации ВС РФ

Недавно освободившемуся из колонии пранкеру Эдварду Билу может грозить новое уголовное дело. На этот раз по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 23 января сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, на блогера пожаловались его подписчики.

В день публикации одного из постов было зарегистрировано обращение по факту возможной дискредитации армии, пишет «Газета.Ru». После сообщения начата проверка.

Бил освободился из колонии в ноябре прошлого года. Блогер отбывал срок за массовую аварию, в которой пострадали люди. В начале апреля 2022 года в центре Москвы спорткар Била вылетел на встречную полосу, в результате чего произошла серьезная авария.

В мае блогер был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП. В аварии пострадала консультант Госдумы Артемова. В счет срока блогеру также был засчитан домашний арест. 25 мая суд смягчил приговор, сократив срок запрета управления транспортными средствами до двух с половиной лет вместо трех.