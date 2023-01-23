Аргентина не отказывается от диалога с Россией

Президент Аргентины заявил, что не намерен отказываться от диалога с Россией. Последний разговор лидеров двух стран состоялся после финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Владимир Путин позвонил, чтобы поздравить сборную Аргентины с победой на мундиале, передает телеканал «Известия». Ранее Альберто Фернандес призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров. С момента начала спецоперации Аргентина не присоединилась к антироссийским санкциям.

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