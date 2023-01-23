Температура воздуха превысит норму на 4 градуса на неделе в Карелии

Синоптики прогнозируют высокую температуру воздуха до конца недели в Карелии. В республике ожидаются перепады атмосферного давления.

По данным Гидрометцентра, в начале недели ночная температура будет составлять –6…–11 градусов, в условиях радиационного выхолаживания ожидается до –17 градусов. В дневные часы ожидается –4…–9 градусов. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В течение недели вероятны перепады атмосферного давления, которые будут обусловлены преимущественным влиянием североатлантических циклонов. Среднесуточная температура превысит нормы на 2–4 градуса. 25 и 26 января вероятен мокрый снег, переходящий в дождь.

В конце января температура вновь опустится. Похолодание в республике продолжится в феврале.

Ранее синоптики предупредили об аномальном потеплении в нескольких регионах России. Температура превысит норму на 8–12 градусов в Свердловской, Омской, Томской и Новосибирской новостях.